«Ювентус» связался с представителями Ди Марии

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перебраться в итальянский чемпионат.

Контракт 34-летнего аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне. С окружением Ди Марии уже связался «Ювентус», готовый пригласить к себе игрока этим летом в качестве свободного агента, сообщает Tuttomercatoweb. Сам полузащитник хотел бы получить контракт на один-два года, поскольку перед завершением карьеры намерен поиграть в чемпионате Аргентины.

В действующем договоре Ди Марии с «ПСЖ» предусмотрена опция автоматического продления на год, однако, по многочисленным слухам, парижане готовы расстаться с возрастным футболистом по окончании сезона.

В нынешней кампании Анхель Ди Мария стал автором 3 голов и 7 результативных передач в 26 матчах за коллектив из столицы Франции.