Парижский суперклуб вернулся на трон: Гол Месси сделал «ПСЖ» чемпионом Франции

Победа «ПСЖ» в позапрошлом туре над занимающим второе место «Марселем» окончательно развеяла все неформальные сомнения о том, кто станет чемпионом Франции, хотя эти сомнения вряд ли у кого-то имелись. Теперь вопрос только в том, когда именно команда Маурисио Почеттино оформит свою внутреннюю гегемонию в обёртку чемпионского статуса. Чтобы взять золото 23 апреля, парижанам было необходимо набрать хотя бы одно очко в домашнем матче с занимавшим седьмое место с «Лансом». В ином случае следующим пунктом теоретического оформления чемпионства становился бы воскресный матч «Реймс» – «Марсель».

«ПСЖ» серьёзно включился в дело с середины первого тайма, а вот «Ланс» довольно прилично смотрелся в начале и в конце его. С правого полуфланга Месси отдал на Мбаппе, а тот пяткой из района одиннадцатиметровой переправил левее на Неймара, пальнувшего низом чуть левее створа. Далее произошёл прорыв Хакими в контратаке по правому полуфлангу и его удар в грудь вратаря Лека.

По истечении получаса игры Мбаппе забежал по зоне левого инсайда, оставив позади Дансо, и ударил выше створа. Ответ хозяев был преснее – простенький удар Мюинги низом в руки Кейлора Наваса. Вскоре состоялся ещё один пробег Мбаппе с неточным выстрелом. Возле других ворот Клаусс, опять же, пробил в руки Наваса, а Секо Фофана с приличной дистанции разразился запуском мяча рядом с правой девяткой.

Второй тайм в плане опасных моментов начался с диагонально движения Мбаппе к левой штанге, но удары Килиана остановили сначала вратарь Лека, а затем и защитник «Ланса». Спустя три минуты гости остались вдесятером – вторую жёлтую карточку за фол на Неймаре схлопотал Дансо. Мог Месси отличиться дальней попыткой в этом случае, но его выстрел в левый угол со штрафного Лека отразил.

Зато Лео отличился на 68-й минуте дистанционно с игры в левую часть створа, а до этого был обмен похожими нереализованными моментами. Франковски надеялся нанести смачный удар после прострела, но проехался по газону, не попав по мячу, тогда как Серхио Рамос в подобной ситуации конвертировал передачу Мбаппе в выстрел поверх створа.

В концовке парижанам не удалось удержать голевое преимущество. Мачадо позволили прострелить с левой стороны, а Жану Корентену – замкнуть дальнюю штангу. Это не помешало «ПСЖ» запротоколировать чемпионство, и так получилось, что именно гол Месси принёс столичной команде титул, поскольку при поражении хозяев вопрос формального завершения чемпионской гонки был бы отложен.

Мбаппе мог сотворить для парижан победу и конкретно в этом матче, но промахнулся в добавленное время мощным ударом. «ПСЖ» вернул себе золото после прошлогоднего трофейного успеха «Лилля», а Лионель Месси стал чемпионом впервые за три года, после золотого похода в сезоне-2018/2019 с «Барселоной».

Кирилл Иванцов