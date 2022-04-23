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Чемпионат Франции. 1 лига

Парижский суперклуб вернулся на трон: Гол Месси сделал «ПСЖ» чемпионом Франции

23 Апреля 2022 • 23:52 Комментировать (3)
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

Победа «ПСЖ» в позапрошлом туре над занимающим второе место «Марселем» окончательно развеяла все неформальные сомнения о том, кто станет чемпионом Франции, хотя эти сомнения вряд ли у кого-то имелись. Теперь вопрос только в том, когда именно команда Маурисио Почеттино оформит свою внутреннюю гегемонию в обёртку чемпионского статуса. Чтобы взять золото 23 апреля, парижанам было необходимо набрать хотя бы одно очко в домашнем матче с занимавшим седьмое место с «Лансом». В ином случае следующим пунктом теоретического оформления чемпионства становился бы воскресный матч «Реймс» – «Марсель».

Протокол игры  
ПСЖ 1:1Ланс
(1:0) Месси Лионель68'   
  88'Жан Корентен (1:1)
Навас КейлорМаркиньос Маркос   78'Рамос Серхио   54'Кимпембе ПреснелХакими Ашраф  76' (Ди Мария Анхель (  76') Гуэйе Идрисса  82' (Данилу Перейра (  82') Верратти Марко   74'Мендеш НунуМесси ЛионельМбаппе КилианНеймар   90'
Запасные: Керер ТилоЭррера АндерСимонс ХавиЭбимбе ЭрикБернат ХуанВейналдум ДжорджиньоДоннарумма Джанлуиджи
Лека Жан-ЛуиГради ЖонатанДансо Кевин   9'   57'Вух КристоферКлаусс Жонатан  73' (Мачадо Дейвер (  73') Дукуре ШейкФофана СекоФранковски Пшемыслав  82' (Жан Корентен (  82') Сотока Флориан  82' (Саид Уэсли (  82') Кошта Давид  73' (Ганаго Игнатиус (  73') Мюинга Арно  61' (Айдара Массадио (  61')
Запасные: Каюзак ЯнникФариньес ВилькерКакута ГаэльПерейра Брайанн
23 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

«ПСЖ» серьёзно включился в дело с середины первого тайма, а вот «Ланс» довольно прилично смотрелся в начале и в конце его. С правого полуфланга Месси отдал на Мбаппе, а тот пяткой из района одиннадцатиметровой переправил левее на Неймара, пальнувшего низом чуть левее створа. Далее произошёл прорыв Хакими в контратаке по правому полуфлангу и его удар в грудь вратаря Лека.

По истечении получаса игры Мбаппе забежал по зоне левого инсайда, оставив позади Дансо, и ударил выше створа. Ответ хозяев был преснее – простенький удар Мюинги низом в руки Кейлора Наваса. Вскоре состоялся ещё один пробег Мбаппе с неточным выстрелом. Возле других ворот Клаусс, опять же, пробил в руки Наваса, а Секо Фофана с приличной дистанции разразился запуском мяча рядом с правой девяткой.

Второй тайм в плане опасных моментов начался с диагонально движения Мбаппе к левой штанге, но удары Килиана остановили сначала вратарь Лека, а затем и защитник «Ланса». Спустя три минуты гости остались вдесятером – вторую жёлтую карточку за фол на Неймаре схлопотал Дансо. Мог Месси отличиться дальней попыткой в этом случае, но его выстрел в левый угол со штрафного Лека отразил.

Зато Лео отличился на 68-й минуте дистанционно с игры в левую часть створа, а до этого был обмен похожими нереализованными моментами. Франковски надеялся нанести смачный удар после прострела, но проехался по газону, не попав по мячу, тогда как Серхио Рамос в подобной ситуации конвертировал передачу Мбаппе в выстрел поверх створа.

В концовке парижанам не удалось удержать голевое преимущество. Мачадо позволили прострелить с левой стороны, а Жану Корентену – замкнуть дальнюю штангу. Это не помешало «ПСЖ» запротоколировать чемпионство, и так получилось, что именно гол Месси принёс столичной команде титул, поскольку при поражении хозяев вопрос формального завершения чемпионской гонки был бы отложен. 

Мбаппе мог сотворить для парижан победу и конкретно в этом матче, но промахнулся в добавленное время мощным ударом. «ПСЖ» вернул себе золото после прошлогоднего трофейного успеха «Лилля», а Лионель Месси стал чемпионом впервые за три года, после золотого похода в сезоне-2018/2019 с «Барселоной».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1
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