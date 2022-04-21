Дембеле достиг предварительной договорённости с «ПСЖ»

Усман Дембеле уже согласовал условия потенциального перехода во французский «Пари Сен-Жермен».

«Барселона» всеми силами пытается продлить истекающий контракт французского вингера, однако клубу трудно удовлетворить финансовые запросы, исходящие от агента Дембеле. Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на французские СМИ, предложение должно быть значительно улучшено, чтобы переговоры завершились успехом.

Представитель 24-летнего футболиста считает, что он и его клиент находятся в выгодном положении на фоне существующей договорённости c «ПСЖ».

Усман Дембеле забил 2 гола и 11 раз ассистировал в 26 поединках за «Барселону» во всех турнирах сезона 2021/22.