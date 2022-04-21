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«ПСЖ» расстанется с Навасом или Доннаруммой

21 Апреля 2022 • 23:22 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1.28 5.90 10.00
23.04 22:00

Этим летом «ПСЖ» будет вынужден отпустить одного из двух звёздных вратарей.

В нынешнем сезоне главный тренер поровну распределяет игровое время между Кейлором Навасом и Джанлуиджи Доннаруммой, однако обоих голкиперов такое положение дел не слишком устраивает. Костариканец открыто заявил, что ситуация должна измениться, намекнув, что в ином случае он будет готов покинуть клуб.

Теперь в «Пари Сен-Жермен» признали, что один из двух вратарей будет продан в предстоящее трансферное окно, информирует издание L’ÉQUIPE. При этом авторитетный журналист Адриен Гренье утверждает, что Доннарумма будет сохранён, а подыскивать новую клубную прописку отправится именно Кейлор Навас.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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