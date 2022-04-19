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Чемпионат Франции. 1 лига

Руководство «ПСЖ» в следующем сезоне не хочет видеть в команде Рамоса и ди Марию

19 Апреля 2022 • 19:06 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
23.04 22:00

Катарские владельцы «ПСЖ» ближайшим летом намерены провести чистку в французском клубе. По сообщениям издания Le Parisien, клуб хочет избавиться от полузащитника Анхеля ди Марии и защитника Серхио Рамоса.

Если говорить о Рамосе, то руководство недовольно тем, как часто испанец травмируется. Для того, чтобы расстаться с защитником, парижанам нужно будет выплатить ему зарплату за весь следующий сезон, так как его контракт действителен до лета 2023 года.

Что касается ди Марии, то соглашение аргентинца с «ПСЖ» заканчивается уже в июне. Руководство осознаёт, что полузащитнику 34 года и не горит желанием оставлять его на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария Серхио Рамос
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