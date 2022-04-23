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Чемпионат Италии. Серия А

Икарди хочет вернуться в Серию А

23 Апреля 2022 • 00:51 Комментировать
ПСЖ
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Ланс
1.30 5.80 9.50
Через 19 ч. 24 мин.

Как мы уже сообщали, «ПСЖ» готов расстаться летом с аргентинским форвардом Мауро Икарди, который практически не появляется в стартовом составе, проигрывая конкуренцию тройке нападающих Неймар-Месси-Мбаппе. Для Икарди вырисовывается перспектива возвращения в Серию А - чемпионат, хорошо ему знакомый по выступлениям за «Интер».

Правда, сейчас «нерадзурри» в его услугах уже не нуждаются, но вместо этого Икарди может оказаться в другом топ-клубе - «Милане» либо «Ювентусе», уточняет France Bleu Paris. Вопрос - в цене за Икарди, согласно Tranfermarkt, он оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
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