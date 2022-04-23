«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Кейлора Наваса

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас в летнее трансферное окно может перейти в английский «Ньюкасл», сообщает Fichajes.

Ранее 35-летний костариканец сообщил руководству и тренерскому штабу «ПСЖ» о недостаточном количестве игрового времени. При этом, он предупредил, что ситуация должна измениться.

В сезоне-2021/22 Навас сыграл за парижан 23 матча во всех турнирах. Он пропустил 21 мяч и 9 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

«ПСЖ» после 33 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 77 очков. Ближайший преследователь «Марсель» имеет в активе 62 очка.