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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси сможет сыграть в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1

22 Апреля 2022 • 08:49 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1.30 5.80 9.50
23.04 22:00

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет помочь парижской команде в следующем матче Лиги 1 против «Ланса».

По информации издания Le Parisien, 34-летний аргентинский футболист должен успеть полностью восстановиться после повреждения к матчу 34-го тура французского чемпионата с «Лансом». Представители парижского клуба настроены оптимистично. Напомним, что Лионель из-за травмы пропустил последнюю встречу «ПСЖ» в Лиге 1 с «Анже».

В этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 21 встречу. Форвард забил три мяча и сделал 13 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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