Месси сможет сыграть в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сможет помочь парижской команде в следующем матче Лиги 1 против «Ланса».

По информации издания Le Parisien, 34-летний аргентинский футболист должен успеть полностью восстановиться после повреждения к матчу 34-го тура французского чемпионата с «Лансом». Представители парижского клуба настроены оптимистично. Напомним, что Лионель из-за травмы пропустил последнюю встречу «ПСЖ» в Лиге 1 с «Анже».

В этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 21 встречу. Форвард забил три мяча и сделал 13 голевых передач.