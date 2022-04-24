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Доннарумма: «Я останусь в «ПСЖ» и постараюсь выиграть здесь Лигу чемпионов»

24 Апреля 2022 • 15:27 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём текущем положении в клубе.

Недавно появились слухи о возможном уходе игрока из-за конкуренции с Кейлором Навасом, которая не устраивает обоих вратарей – оба желают выступать во всех матчах, а не делить статус «первого номера» на двоих.

«Я здесь для того, чтобы играть в стартовом составе. У меня прекрасные отношения с Навасом, но, как он ранее отметил со своей стороны, смириться с такой ситуацией непросто. Всё определённо должно измениться», – заявил итальянец в интервью Sky Sport, при этом добавив, что сам он никуда не уйдёт: «Я останусь в «ПСЖ» и постараюсь выиграть Лигу чемпионов».

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в Париж прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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