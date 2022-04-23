Мбаппе намерен стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе, сообщает Goal.

По информации источника, форвард преисполнен желанием выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, лидером по этому показателю является Эдинсон Кавани, забивший 200 голов за «ПСЖ». Мбаппе — второй. Отставание от уругвайца составляет 25 голов.

Ранее сообщалось, что семья 23-летнего футболиста на следующей неделе вылетит в Мадрид, чтобы провести переговоры с представителями «Реала», который считается главным претендентом на молодого нападающего.

В текущем сезоне на счету форварда 33 гола и 22 результативные передачи в 41 матче за французский клуб. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года.