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Мбаппе намерен стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

23 Апреля 2022 • 15:10 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ланс
1.32 5.70 8.50
Через 5 ч. 15 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе, сообщает Goal.

По информации источника, форвард преисполнен желанием выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, лидером по этому показателю является Эдинсон Кавани, забивший 200 голов за «ПСЖ». Мбаппе — второй. Отставание от уругвайца составляет 25 голов.

Ранее сообщалось, что семья 23-летнего футболиста на следующей неделе вылетит в Мадрид, чтобы провести переговоры с представителями «Реала», который считается главным претендентом на молодого нападающего.

В текущем сезоне на счету форварда 33 гола и 22 результативные передачи в 41 матче за французский клуб. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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