Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может пропустить оставшиеся матчи своей команды в этом сезоне из-за травмы. По сообщениям французского телеканала Canal +, аргентинец испытывает проблемы с верхней частью бедра.

Напомним, что ранее к тренировкам с «ПСЖ» приступили Идрисса Гуйе и Абду Диалло, которые пропустили из-за повреждений чуть более месяца. До сих пор травмированным остаётся полузащитник Юлиан Дракслер.

Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» летом 2019-го года из миланского «Интера». В этом сезоне аргентинец очень редко выходит в стартовом составе и в основном появляется на поле со скамейки запасных.