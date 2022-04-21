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Чемпионат Франции. 1 лига

Икарди может пропустить остаток сезона из-за травмы

21 Апреля 2022 • 15:30 Комментировать
ПСЖ
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Ланс
1.28 5.90 10.00
23.04 22:00

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может пропустить оставшиеся матчи своей команды в этом сезоне из-за травмы. По сообщениям французского телеканала Canal +, аргентинец испытывает проблемы с верхней частью бедра.

Напомним, что ранее к тренировкам с «ПСЖ» приступили Идрисса Гуйе и Абду Диалло, которые пропустили из-за повреждений чуть более месяца. До сих пор травмированным остаётся полузащитник Юлиан Дракслер.

Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» летом 2019-го года из миланского «Интера». В этом сезоне аргентинец очень редко выходит в стартовом составе и в основном появляется на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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