Конте мечтает работать в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может сменить команду ближайшим летом. Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на издание Le Parisien, Конте мечтает о работе во французском «ПСЖ».

По сведениям источника, итальянец уже обсуждал с катарскими владельцами клуба потенциальную зарплату, но потенциальному назначению пока что мешает один фактор. Дело в том, что Конте не хотел бы работать вместе со спортивным директором Леонардо, о чём уже сообщил в своём разговоре с владельцами.

Напомним, что зимой появились слухи, согласно которым Антонио Конте задумался над уходом из «Тоттенхэма». Главным тренером на пост тренера «ПСЖ» пока что является Зинедин Зидан.