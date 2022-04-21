Почеттино не исключил ухода Доннаруммы или Наваса

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не исключил, что в будущем парижанам придётся расстаться с одним из своих вратарей.

«Между Доннаруммой и Навасом сложились хорошие отношения, но будущее, безусловно, будет другим. Понятно, что оба хотели бы играть гораздо больше, но ни в одном другом клубе не было такой ситуации с двумя вратарями», — приводит слова Почеттино Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний Доннарумма провёл 22 матча, пропустив в них 20 мячей и восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

На счету 35-летнего Наваса 23 игры, 21 пропущенный мяч и девять «сухих» матчей. Ранее костариканец публично выразил недовольство своим игровым временем.