«ПСЖ» - «Ланс»: Месси забил четвертый матч за парижан

В эти минуты проходит матч 34-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на стадионе «Парк-де-Пренс» принимает «Ланс».

На 68-й минуте Лионель Месси вывел парижан вперед. Аргентинец, находясь на краю штрафной принял передачу и вторым касанием отправил мяч в девятку.

Месси сыграл за «ПСЖ» 22 матча, в которых отметился четырьмя голами. За последние четыре тура он забил два мяча. Помимо забитых мячей, аргентинец отдал 13 результативных передач.

За прямой текстовой трансляцией матча можно следить здесь.