Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» - «Ланс»: Месси забил четвертый матч за парижан

23 Апреля 2022 • 23:38 Комментировать (2)
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

В эти минуты проходит матч 34-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» на стадионе «Парк-де-Пренс» принимает «Ланс».

На 68-й минуте Лионель Месси вывел парижан вперед. Аргентинец, находясь на краю штрафной принял передачу и вторым касанием отправил мяч в девятку.

Месси сыграл за «ПСЖ» 22 матча, в которых отметился четырьмя голами. За последние четыре тура он забил два мяча. Помимо забитых мячей, аргентинец отдал 13 результативных передач.

За прямой текстовой трансляцией матча можно следить здесь.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лионель Месси ПСЖ Лига 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лион 5:2 Монпелье 1.35 5.60 7.90
окончен Сент-Этьен 1:4 Монако 4.60 3.90 1.75
окончен ПСЖ 1:1 Ланс 1.32 5.70 8.50
24.04  14:00 Ренн ... Лорьян 1.48 4.70 6.60
24.04  16:00 Клермон ... Анже 2.27 3.35 3.35
24.04  16:00 Мец ... Брест 2.85 3.45 2.48
24.04  16:00 Ницца ... Труа 1.64 4.00 5.40
24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
01:11 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Мбаппе
00:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» стал самым титулованным клубом Франции наряду с «Сент-Этьеном»
00:09 · Франция. Лига 1
Почеттино впервые в тренерской карьере выиграл чемпионат
23 Апреля
23:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ланс»: Месси забил четвертый матч за парижан 2
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Кейлора Наваса
22:39 · Франция. Лига 1
«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче
21:38 · Франция. Лига 1
Матч «Сент-Этьен» - «Монако» прерван из-за использовании пиротехники за воротами хозяев
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» — «Ланс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
19:57 · Франция. Лига 1
«Лион» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
19:42 · Франция. Лига 1
Фабрегас возвращается на поле после 219 дней отсутствия
19:31 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» — «Монако»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:4
14:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить Мареза на замену ди Марии 1
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поборется с «ПСЖ» за Мареза
10:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе обдумывает предложение «ПСЖ»
09:31 · Испания. Ла Лига
Семья Мбаппе на следующей неделе отправится в Испанию, чтобы провести переговоры с «Реалом» 2
Все новости
Рекомендуем