Почеттино: «Надеюсь, клуб сохранит Мбаппе, у меня отличные отношения с ним»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вновь выразил надежду на то, что нападающий Килиан Мбаппе предпочтёт остаться, а не уходить в мадридский «Реал».

«Как я уже говорил, у меня отличные отношения с Мбаппе. Дело за клубом и за игроком. Мы надеемся, что он решит остаться в нашей команде, это было бы замечательно для нас всех», – заявил Почеттино в интервью ESPN.

Контракт 23-летнего француза с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании текущего сезона. Парижане предложили Килиану Мбаппе новое соглашение, однако тот ещё не сделал выбор между переходом в «Реал» и возможностью продолжить выступления в столице Франции.