Почеттино обсудил с Навасом его будущее в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции рассказал о беседе с голкипером команды Кейлором Навасом. Аргентинец заявил, что обсудил с вратарём его будущее в клубе.

«Я обсудил с ним ситуацию. Я думаю, что он сполна выразил свои чувства. Наша задача состоит в достижении поставленных целей. В будущем история будет писаться в других обстоятельствах, как для Кейлора, так и для «ПСЖ», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что в этом сезоне Кейлор Навас потерял своё место в основе. Его место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма, который прибыл летом из итальянского «Милана» на правах свободного агента.