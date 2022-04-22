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Почеттино обсудил с Навасом его будущее в «ПСЖ»

22 Апреля 2022 • 15:43 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ланс
1.30 5.80 9.50
23.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции рассказал о беседе с голкипером команды Кейлором Навасом. Аргентинец заявил, что обсудил с вратарём его будущее в клубе.

«Я обсудил с ним ситуацию. Я думаю, что он сполна выразил свои чувства. Наша задача состоит в достижении поставленных целей. В будущем история будет писаться в других обстоятельствах, как для Кейлора, так и для «ПСЖ», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что в этом сезоне Кейлор Навас потерял своё место в основе. Его место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма, который прибыл летом из итальянского «Милана» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Кейлор Навас
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