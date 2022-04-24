Почеттино: «Мы вошли в историю»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после досрочной победы своей команды в чемпионате Франции.

«Я очень доволен тем, что выиграл ещё один трофей для клуба. Мы вошли в историю, став десятикратными чемпионами Франции. Это очень важное достижение для всех нас.

После того разочарования, которое принёс вылет из Лиги чемпионов, нам не могло быть легко. Вся команда проявила профессионализм и до конца боролась за победу в чемпионате – и вот мы это сделали. Необходимо ценить данный успех», – заявил аргентинский специалист, впервые в своей карьере ставший чемпионом страны.