«ПСЖ» стал самым титулованным клубом Франции наряду с «Сент-Этьеном»

«ПСЖ» покорилось десятое золото чемпионата Франции, что позволило сравняться с давним рекордсменом по этому показателю.

«Сент-Этьен» стал десятикратным чемпионом Франции ещё в 1981 года – за 41 год до того, как это сделал «Пари Сен-Жермен». Именно столько держался рекорд «зелёных» по чемпионским титулам Лиги 1.

Свои первые два золота в чемпионате парижане взяли в далёких 1986 и 1994 годах. Следующего триумфа пришлось ждать почти 20 лет, зато с 2013 года столичная команда становилась первой в стране целых восемь раз из десяти.

Третьим по титулам Лиги 1 после «ПСЖ» и «Сент-Этьена» является «Марсель», побеждавший девять раз.