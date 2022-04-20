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Месси останется в «ПСЖ»

20 Апреля 2022 • 14:43 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ланс
23.04 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси вопреки слухам о возможном уходе всё же останется в клубе на следующий сезон. Об этом у себя на странице в социальных сетях сообщил журналист Адриен Гренье.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Месси в «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм. Французская пресса распространяла слухи, согласно которым аргентинец хотел покинуть Париж из-за постоянной критики и давления от болельщиков «ПСЖ».

Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента из «Барселоны». На счету аргентинца 4 гола и 13 голевых передач в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

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Лионель Месси ПСЖ
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