Месси останется в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси вопреки слухам о возможном уходе всё же останется в клубе на следующий сезон. Об этом у себя на странице в социальных сетях сообщил журналист Адриен Гренье.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Месси в «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм. Французская пресса распространяла слухи, согласно которым аргентинец хотел покинуть Париж из-за постоянной критики и давления от болельщиков «ПСЖ».

Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента из «Барселоны». На счету аргентинца 4 гола и 13 голевых передач в нынешнем розыгрыше Лиги 1.