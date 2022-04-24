Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Мбаппе

Леонардо рассказал о ситуации с истекающим контрактом Килиана Мбаппе.

23-летний нападающий выбирает между переходом в мадридский «Реал» и продлением соглашения с «Пари Сен-Жермен». Действующий договор Мбаппе с парижанами завершается уже через два месяца.

«Мы постоянно находимся в прямом контакте с Мбаппе. Он продолжает думать. Есть вероятность того, что он останется, но есть и вероятность его ухода. Сейчас Мбаппе продолжает размышлять над этим», – сказал Леонардо, слова которого цитирует журналист Фабрицио Романо.

Сам Килиан также подтвердил, что до сих пор не согласовал контракт ни с «Реалом», ни с «ПСЖ»: «Ничего не изменилось, мне по-прежнему нечего сказать на этот счёт».