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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» установила необычный рекорд

05 Марта 2023 • 20:44 Комментировать (1)
Барселона
1:0
Валенсия
окончен

В воскресенье «Барселона» порадовала своих болельщиков победой над «Валенсией» со счётом 1:0. Каталонцы установили необычный рекорд, о котором рассказывают специалисты из Opta. Дело в том, что «сине-гранатовые» в этом сезоне Ла Лиги отпраздновали уже 8 побед со счётом 1:0. Ранее ни в одном чемпионате «Барселона» не одерживала так много минимальных побед (1:0).

Набрав три очка, команда Хави увеличила отрыв в турнирной таблице Ла Лиги от второго «Реала» до 10 баллов. Впрочем, мадридская команда свой матч 24-го тура проведёт в воскресенье вечером – против «Бетиса». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Комментарии (1)
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Vova52
05 Марта 2023 в 21:11
горе победа.....
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