​«Барселона» установила необычный рекорд

В воскресенье «Барселона» порадовала своих болельщиков победой над «Валенсией» со счётом 1:0. Каталонцы установили необычный рекорд, о котором рассказывают специалисты из Opta. Дело в том, что «сине-гранатовые» в этом сезоне Ла Лиги отпраздновали уже 8 побед со счётом 1:0. Ранее ни в одном чемпионате «Барселона» не одерживала так много минимальных побед (1:0).

Набрав три очка, команда Хави увеличила отрыв в турнирной таблице Ла Лиги от второго «Реала» до 10 баллов. Впрочем, мадридская команда свой матч 24-го тура проведёт в воскресенье вечером – против «Бетиса». Не пропустите текстовую трансляцию.