Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о матче против «Валенсии», который завершился минимальной победой.

Каталонский коллектив остался в меньшинстве на 59-й минуте после удаления Рональда Араухо, однако удержал преимущество, добытое в начале поединка.

«Мы упустили несколько хороших шансов в первом тайме. Мы могли забить второй гол, но всё прошло сложнее. Нам есть над чем работать.

Красная карточка – справедливое решение, но её не должно было быть, потому что она произошла в результате несогласованности.

Эта победа – заслуга игроков. Именно их следует хвалить в первую очередь, а не меня», – сказал на пресс-конференции Хави.