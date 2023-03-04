Хави: «Мы очень счастливы, что у нас есть Кесси»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень счастлив тем, что имеет в своём составе полузащитника Франка Кесси, который проводит дебютный сезон за команду после летнего перехода на правах свободного агента из «Милана».

«Мы очень счастливы, что у нас есть Кесси, так как он даёт нам много качеств. Франк постоянно работает на команду. Он был терпелив в первой части сезона, а теперь наслаждается игровым временем», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, грядущим летом миланский «Интер» хочет вернуть Кесси в Серию А, предложив «Барселоне» в обмен своего 30-летнего полузащитника Марсело Брозовича.