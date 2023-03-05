Без четырёх ключевых игроков и удалённого Араухо: «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Валенсией»

«Барселона» и «Валенсия» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 24-го тура Ла Лиги состоялся пятого марта на легендарном стадионе «Ноу Камп».

Головной боли добавилось Хави перед матчем против «Валенсии». Травмированы три лидера команды – Левандовски, Педри, Дембеле, так ещё и Гави выбыл из-за дисквалификации. Тройка нападения Каталонии выглядела следующим образом: Рафинья, Торрес, Фати. И такое сочетание явно вызывало беспокойство у болельщиков, никто не тянул на звание голеадора.

Начался матч с пары падений разных игроков, показалось, что работники «Камп Ноу» перестарались с поливом газона. Не получались у команд толковые атаки, темп матча совсем не радовал. Кто должен был изменить ситуацию? Правильно, Серхио Бускетс. Капитан «Барселоны» мягко забросил из глубины на 11-метровую отметку, куда из-за спины Васкеса рванул Рафинья и в прыжке, опередив Мамардашвили, головой перебросил мяч в пустые ворота – 1:0.

Шикарная передача Бускетса сделала своё дело. Судьи ещё проверяли гол на момент офсайда, нов сё было чисто. «Барселона» и дальше играла активнее, но тут уже форварды включили аттракцион невиданной щедрости. Ферран получил мяч на дуге штрафной площади после неудачного выноса, подстроился и пробил в угол – спас Мамарадишвили.

«Валенсия» ответила феноменальным промахом Лино, которому подарил мяч лично тер Штеген. Бразилец пробил по пустым воротам, но не попал в створ. Увидел это Ферран Торрес и решил, что может «лучше». Гильямон рукой остановил мяч после удара Кунде, рефери указал на «точку». К мячу подошёл Ферран Торрес, пробил в угол, в который уже полетел Мамарадишвили, но спасения голкипера не понадобилось – мяч задел штангу и ушёл за пределы поля.

В следующей же атаке поддержал товарища Фати. Рафинья скрытой передачей отдал Ансу на угол вратарской, тот бил в дальний угол, но тоже попал в каркас ворот – штанга. И после этой серии нереализованных моментов ещё добил «Барселону» Араухо. Рональд не смог обработать скидку Кунде, упустил Дуро на убойную позицию и сам же завалил форварда, исправляя оплошность. Рефери не колебался, моментально выписал красную карточку Араухо.

Правда, в меньшинстве «Барселона» играла неплохо. «Валенсия» много суетилась и почти не пользовалась превосходством. Был момент у Переса, вылетавшего на прострел всё того же Лино, но толково пробить по воротам Фран не сумел, да и в офсайде находился в момент передачи. Могла «Валенсия» отыграться с пенальти, но рефери почему-то не видели удар по ногам Переса от Франка Кесси. А с игры «летучие мыши» так и не укусили соперника.

В меньшинстве «Барселона» удержала победу, вернув себе отрыв в 10 очков. Правда, у мадридского «Реала» матч в запасе.