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Чемпионат Испании. Ла Лига

Без четырёх ключевых игроков и удалённого Араухо: «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Валенсией»

05 Марта 2023 • 20:11 Комментировать (7)
Барселона
1:0
Валенсия
окончен

«Барселона» и «Валенсия» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч 24-го тура Ла Лиги состоялся пятого марта на легендарном стадионе «Ноу Камп».

Протокол игры  
Барселона1:0Валенсия
(1:0) Рафинья Диас15'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд  59'Кристенсен АндреасБальде АлехандроРоберто Серхи 81' (Гарсия Эрик ( 81') Бускетс СерхиоДе Йонг Френки 46' (Кесси Франк ( 46') Рафинья ДиасТоррес ФерранФати Ансу 61' (Алонсо Маркос ( 61')
Запасные: Педрола ЭстанисПенья ИньякиАльба ЖордиТорре ПаблоТенас Арнау
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриКёмерт Эрай 55' (Дьякаби Муктар ( 55') Озкаджар ДженкВаскес ХесусКорреа Тьерри 62' (Fran Perez ( 62') Мориба Илайкс 62' (Кастильехо Самуэль ( 62') Гильямон УгоАлмейда Андре IV 78' (Муса Юнус ( 78') Лино Сэмуел 78' (Клюйверт Джастин ( 78') Дуро Уго
Запасные: Герра ХавьерРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианДомингес МариоИрансо Рубо
05 марта. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

Головной боли добавилось Хави перед матчем против «Валенсии». Травмированы три лидера команды – Левандовски, Педри, Дембеле, так ещё и Гави выбыл из-за дисквалификации. Тройка нападения Каталонии выглядела следующим образом: Рафинья, Торрес, Фати. И такое сочетание явно вызывало беспокойство у болельщиков, никто не тянул на звание голеадора.

Начался матч с пары падений разных игроков, показалось, что работники «Камп Ноу» перестарались с поливом газона. Не получались у команд толковые атаки, темп матча совсем не радовал. Кто должен был изменить ситуацию? Правильно, Серхио Бускетс. Капитан «Барселоны» мягко забросил из глубины на 11-метровую отметку, куда из-за спины Васкеса рванул Рафинья и в прыжке, опередив Мамардашвили, головой перебросил мяч в пустые ворота – 1:0.

Шикарная передача Бускетса сделала своё дело. Судьи ещё проверяли гол на момент офсайда, нов сё было чисто. «Барселона» и дальше играла активнее, но тут уже форварды включили аттракцион невиданной щедрости. Ферран получил мяч на дуге штрафной площади после неудачного выноса, подстроился и пробил в угол – спас Мамарадишвили.

«Валенсия» ответила феноменальным промахом Лино, которому подарил мяч лично тер Штеген. Бразилец пробил по пустым воротам, но не попал в створ. Увидел это Ферран Торрес и решил, что может «лучше». Гильямон рукой остановил мяч после удара Кунде, рефери указал на «точку». К мячу подошёл Ферран Торрес, пробил в угол, в который уже полетел Мамарадишвили, но спасения голкипера не понадобилось – мяч задел штангу и ушёл за пределы поля.

В следующей же атаке поддержал товарища Фати. Рафинья скрытой передачей отдал Ансу на угол вратарской, тот бил в дальний угол, но тоже попал в каркас ворот – штанга. И после этой серии нереализованных моментов ещё добил «Барселону» Араухо. Рональд не смог обработать скидку Кунде, упустил Дуро на убойную позицию и сам же завалил форварда, исправляя оплошность. Рефери не колебался, моментально выписал красную карточку Араухо.

Правда, в меньшинстве «Барселона» играла неплохо. «Валенсия» много суетилась и почти не пользовалась превосходством. Был момент у Переса, вылетавшего на прострел всё того же Лино, но толково пробить по воротам Фран не сумел, да и в офсайде находился в момент передачи. Могла «Валенсия» отыграться с пенальти, но рефери почему-то не видели удар по ногам Переса от Франка Кесси. А с игры «летучие мыши» так и не укусили соперника.

В меньшинстве «Барселона» удержала победу, вернув себе отрыв в 10 очков. Правда, у мадридского «Реала» матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Bartimeus
05 Марта 2023 в 20:44
Сами сделали себе проблемы. Забивай спокойно пеналь, и после еще был момент - но нет, мы будем пытаться выстрадать очередную победу. Выстрадали, на удивление. Это не Барселона.
26Vladarg76
05 Марта 2023 в 20:25
Без ужаса поклонникам Барсы на состав нападения в этой игре смотреть невозможно. Хозяева в очередной раз сами себе создали максимальные проблемы.ну, и арбитру, конечно, спасибо огромное.
pol-black
05 Марта 2023 в 20:41
дааа. пенальти мог бы и поставить в ворота Барсы. но там трудно было разглядеть, даже на ВАР.
26Vladarg76
05 Марта 2023 в 20:25
Без ужаса поклонникам Барсы на состав нападения в этой игре смотреть невозможно. Хозяева в очередной раз сами себе создали максимальные проблемы.ну, и арбитру, конечно, спасибо огромное.
pol-black
05 Марта 2023 в 20:19
эпизод с удаленим Араухо просто взбесил. что изобразил это лягушатник Кунде? в здравом уме никто не будет скидывать так мяч назад. Араухо ничего не оставалось делать, как фолить на красную. но вина за эту красную на Кунде лежит.
Фати и Торрес снова показали, что при всех их плюсах неумение точно попасть в створ ворот делает их игроками запаса или кандидатами на продажу. а Торрес ещё не давал Фати пробить пенальти. и сам лажанул.
игра так себе у Барсы получилась, неоптимальный состав всё же. вымучили очередные три очка.
всех cules - с победой! следим за мадраидом.
Nashterator
05 Марта 2023 в 20:27
Надеюсь в межсезонье состав подправят. Ибо не тянут
pol-black
05 Марта 2023 в 20:40
без нескольких игроков команда смотрится как середняк.
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