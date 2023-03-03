Хави: «Мы не планировали так глубоко защищаться»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал оборонительный стиль своей команды в первом полуфинале Кубка Испании с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, «сине-гранатовые» вчера одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря автоголу Эдера Милитао.

«Мы не планировали так глубоко защищаться, мы хотели долго владеть мячом и выигрывать дуэли. Тем не менее, невозможно долго доминировать в матчах против таких больших команд, как «Реал», – объяснил Хави на пресс-конференции.

Ответный поединок полуфинала Кубка Испании состоится на «Камп Ноу» через месяц.