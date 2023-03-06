Кристенсен: «Непростая победа, пришлось пострадать»

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» смогла выстоять в игре с «Валенсией», несмотря на то, что осталась вдесятером на последние полчаса игры. Игру прокомментировал датский защитник каталонского суперклуба Андреас Кристенсен

- Непростой день, но такие победы, на характере, в конце сезона приносят трофеи. Нам потребовалось полчаса, чтобы включиться в игру и заиграть быстрее, энергичнее. Но удаление усложнило все, нам пришлось чуть пострадать в конце матча, - цитирует слова Андреаса Кристенсена официальный сайт «Барселоны».