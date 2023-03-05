Барселона - Валенсия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье в Ла Лиге «Барселона» будет принимать «Валенсию». Некогда конкуренты сейчас находятся на разных полюсах таблицы. Каталонцы - явные лидеры, которые неожиданно оступились против «Альмерии». При этом им уже не надо отвлекаться на еврокубки и можно готовиться отрываться от «Реала». Соперник идет в зоне вылета и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Проверим расклады в 18:15 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.