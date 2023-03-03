Чалханоглу: «Кесси мой друг, он знает, что «Интер» находится на том же уровне, что и «Барселона»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал возможный переход в команду своего бывшего одноклубника по «Милану» Франка Кесси. Напомним, с прошлого лета ивуарийский хавбек выступает за каталонскую «Барселону», к которой присоединился на правах свободного агента.

«Кесси в «Интере»? Он мой друг, здесь приветствуют топ-игроков. Это правда, что я поддерживаю связь с Франком. Сейчас Кесси находится в «Барселоне», но он знает, что «Интер» находится на том же уровне»

Напомним, сам Чалханоглу перешёл в «Интер» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента. В своём первом же сезоне турок в составе «Интера» проиграл чемпионскую гонку Серии А «Милану».