​«Барселона» объявила состав на матч с «Валенсией»

В воскресенье «Барселона» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Валенсии». Рулевой каталонской команды Хави включил в стартовый состав таких исполнителей:

Тен Штеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Фати, Рафинья, Ферран Торрес.

«Барселона» является лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Хави опережает на семь зачётных баллов.

Матч между «Барселоной» и «Валенсией» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Камп Ноу» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.