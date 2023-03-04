Серхи Роберто прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался после продления контракта с клубом.

Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до конца следующего сезона и предусматривают опцию пролонгации ещё на один год.

«Я пришёл в «Барселону», когда мне было 14 лет, и я рад продолжать выступления за клуб всей своей жизни. Последние сезоны складываются для меня непросто из-за травм, но Хави вселил в меня уверенность – после его назначения я чувствую себя нужным команде.

Будучи молодым футболистом, я равнялся на Иньесту, Хави, Бускетса, Пуйоля, Пике. Они очень помогли мне. Теперь я сам могу оказывать поддержку молодым ребятам», – поведал Роберто в интервью клубному источнику.