Хави превзошёл Гвардиолу по очкам, набранным в первых 50 матчах Ла Лиги у руля «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес провёл свой 50-й матч во главе команды в рамках чемпионата Испании.

«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Валенсию» в воскресном поединке. Как отмечают испанские ресурсы, под руководством Хави «сине-гранатовые» набрали 118 очков в 50 матчах Ла Лиги – второй показатель среди всех тренеров каталонского гранда. Нынешний наставник команды опередил Хосепа Гвардиолу, с которым «Барселона» набрала на один балл меньше на той же дистанции. Выше расположился только Луис Энрике – 124.

После 24-х туров текущего розыгрыша Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 62 набранными очками.