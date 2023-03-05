Рафинья – о победе «Барселоны»: «После удаления пришлось непросто»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался после победы над «Валенсией» (1:0).

Именно бразильский футболист стал автором единственного гола в матче, поразив ворота на 15-й минуте встречи. Во втором тайме команда Хави Эрнандеса осталась в меньшинстве после удаления Рональда Араухо, но сумела удержать минимальное преимущество.

«Это была сложная игра, – считает Рафинья. – Важно, что нам удалось справиться с трудностями и добыть важные три очка. После удаления пришлось непросто, но мы справились с задачей. Думаю, красная карточка Араухо была справедливым решением – перед воротами оставался только он», – цитируют Рафинью испанские СМИ.