«Барселона» и Бускетс проведут новую встречу

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не определился со своим будущим.

Как стало известно несколькими днями ранее, 34-летнему игроку в скором времени будет предложен новый контракт. Согласно обновлённому отчёту журналиста Габриэля Санса, встреча руководства клуба с представителями капитана «сине-гранатовых» состоится в ближайшие дни. Стороны должны определиться с условиями дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт Серхио Бускетса истекает в июне. В прошлом месяце в СМИ сообщили о готовности хавбека отказаться от выгодных предложений из МЛС и Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в «Барселоне».