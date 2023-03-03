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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» объявила о продлении контракта с Серхи Роберто, клаузула – 400 млн евро официально

03 Марта 2023 • 17:50 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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05.03 18:15

«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с защитником Серхи Роберто. 31-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что в новом контракте Серхи Роберто прописана клаузула. Выкупить защитника у «Барселоны» можно за 400 миллионов евро.

За первую команду «Барселоны» Серхи Роберто провёл 339 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт 15 голов и 40 результативных передач на партнёров.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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