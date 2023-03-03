«Интер» может заменить Шкриньяра защитником «Барселоны»

Центральный защитник Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Француз принадлежит «Барселоне», а текущий сезон проводит в итальянском «Лечче» на правах аренды. Согласно информации Diario AS, «Интер» включил Юмтити в список трансферных целей на лето, впечатлившись выступлениями 29-летнего центрбека в Серии А. Футболист рассматривается руководством «нерадзурри» как потенциальный сменщик Милана Шкриньяра, который перейдёт в «Пари Сен-Жермен» в июле.

Трансферная стоимость Самуэля Юмтити оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник провёл 12 матчей за «Лечче».