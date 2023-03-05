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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Игрока «Барселоны» удалили с поля в матче с «Валенсией»

05 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
Барселона
1:0
Валенсия
окончен

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге проходит матч между «Барселоной» и «Валенсией». На 59-й минуте каталонская команда при счёте 1:0 в свою пользу осталась в численном меньшинстве. Защитник «сине-гранатовых» Рональд Араухо руками прихватил Уго Дуро, который вырывался один на один с голкипером.

Учитывая удаление защитника, тренеру «Барселоны» пришлось в срочном порядке делать замену. Ансу Фати отправился отдыхать, а в игру вступил Маркос Алонсо.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Барселоной» и «Валенсией» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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