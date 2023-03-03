Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему Бускетс не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии

03 Марта 2023 • 23:53 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.50 X 4.30 2 6.30
05.03 18:15

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс имеет варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

Как и прежде, на руках у игрока два предложения – от «Интер Майами» и неназванного клуба из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Анаис Марти Эрреро, 34-летний хавбек на данный момент не заинтересован во втором варианте, поскольку предложение не привлекает его семью.

Напомним, что в скором времени Серхио Бускетс, как ожидается, проведёт новые переговоры с «Барселоной» по продлению контракта. Действующее соглашение капитана каталонского гранда истекает по окончании текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
104 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Кадис Кадис
0
0
1.55 4.10 6.80
Видео
04.03.23 в 16:00
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
2.75 2.95 2.95
Видео
04.03.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Вильярреал Вильярреал
3.50 3.75 2.06
Видео
04.03.23 в 20:30
Мальорка Мальорка
Эльче Эльче
1.91 3.20 4.90
Видео
04.03.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья Севилья
1.69 3.65 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
00:33 · Испания. Ла Лига
Месси вряд ли вернётся в «Барселону» летом
00:25 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Араухо отказал двум грандам АПЛ ради продолжения карьеры в «Барселоне»
03 Марта
23:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Бускетс не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии
23:36 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, почему переход в «Атлетико» был правильным решением
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» может заменить Шкриньяра защитником «Барселоны»
22:59 · Испания. Ла Лига
В Испании начали нахваливать Кесси
22:58 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Я многому научился в «Реале»
22:49 · Испания. Ла Лига
Экс-звезда «Реала» убеждает Анчелотти возглавить сборную Бразилии
21:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» больше не ищет нового правого защитника
21:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Бускетс проведут новую встречу
21:18 · Англия. Премьер-лига
Несколько клубов АПЛ уже связались с «Барселоной» по вопросу трансфера де Йонга
21:02 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны отсутствием у Анчелотти «плана Б»
20:51 · Испания. Ла Лига
Дембеле может вернуться на поле до середины марта
20:27 · Испания. Кубок
Гладилин – о «Реале» и «Барселоне»: «Для таких команд фактор чужого поля не существует»
Все новости
Рекомендуем