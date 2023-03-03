Стало известно, почему Бускетс не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс имеет варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

Как и прежде, на руках у игрока два предложения – от «Интер Майами» и неназванного клуба из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Анаис Марти Эрреро, 34-летний хавбек на данный момент не заинтересован во втором варианте, поскольку предложение не привлекает его семью.

Напомним, что в скором времени Серхио Бускетс, как ожидается, проведёт новые переговоры с «Барселоной» по продлению контракта. Действующее соглашение капитана каталонского гранда истекает по окончании текущего сезона.