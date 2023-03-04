Хави: «Мы ожидаем увидеть «Валенсию», которая хорошо защищается»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от игры против «Валенсии» в следующем туре чемпионата Испании. Напомним, команды сыграют между собой завтра на «Камп Ноу».

«Мы ожидаем увидеть «Валенсию», которая хорошо защищается. Они играют очень агрессивно и интенсивно. Мы надеемся, что будем доминировать и создавать много голевых моментов. Очевидно, что мы хотим победить», – объяснил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» в данный момент опережает своих ближайших преследователей в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги на 7 очков. В последний раз каталонская команда брала чемпионат в 2019 году.