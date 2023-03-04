Хави: «Барселона» — самый сложный в управлении клуб в мире»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о сложности управления настолько именитого клуба.

«Барселона» — самый сложный в управлении клуб в мире. Вы побеждаете на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:0, однако люди будут недовольны. Если бы это сделала какая-то другая команда, то был бы национальный праздник. Болельщики хотят, чтобы мы выиграли и сохраняли 70 процентов владения в матче», — приводит слова чемпиона мира и Европы издание Relevo.

Напомним, что в нынешнем сезоне «сине-гранатовые» выиграли Суперкубок Испании, лидируя в таблице Ла Лиги с преимуществом в семь очков от мадридского «Реала».