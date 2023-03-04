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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» — самый сложный в управлении клуб в мире»

04 Марта 2023 • 21:19 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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Через 20 ч. 23 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о сложности управления настолько именитого клуба.

«Барселона» — самый сложный в управлении клуб в мире. Вы побеждаете на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:0, однако люди будут недовольны. Если бы это сделала какая-то другая команда, то был бы национальный праздник. Болельщики хотят, чтобы мы выиграли и сохраняли 70 процентов владения в матче», — приводит слова чемпиона мира и Европы издание Relevo.

Напомним, что в нынешнем сезоне «сине-гранатовые» выиграли Суперкубок Испании, лидируя в таблице Ла Лиги с преимуществом в семь очков от мадридского «Реала».

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
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