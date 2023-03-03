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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько клубов АПЛ уже связались с «Барселоной» по вопросу трансфера де Йонга

03 Марта 2023 • 21:18 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.50 X 4.30 2 6.30
05.03 18:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг остаётся на радарах английских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к нидерландскому футболисту вновь проявляет «Манчестер Юнайтед», планировавший подписать хавбека ещё прошлом летом. Как отмечает издание Sport, несколько неназванных представителей Английской премьер-лиги уже обратились к «Барселоне» с целью узнать требования по де Йонгу, однако получили категорический отказ. Руководство каталонского гранда не желает выслушивать предложения по одному из ведущих игроков команды.

Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
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