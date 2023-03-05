Серхи Роберто: «Проиграли «Альмерии», потому тут надо было побеждать»

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» смогла выстоять в игре с «Валенсией», несмотря на то, что осталась вдесятером на последние полчаса игры. Полузащитник команды Серхи Роберто прокомментировал события прошедшего матча, заявив, что после неудачи в матче с «Альмерией» его команда была обязана выигрывать.

- Сегодня у нас была похожая с матчем на «Бернабеу» ситуация - остались в меньшинстве, это означало, что надо быт осторожными. Жаль, что не забили пенальти, можно было бы играть спокойнее. Проиграли «Альмерии», потому было очень важно выиграть сегодня, - считает Серхи Роберто.