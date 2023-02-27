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Фекир пропустит остаток сезона из-за травмы

27 Февраля 2023 • 21:39 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
05.03 23:00

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир получил тяжёлую травму и надолго выбыл из строя.

У 29-летнего футболиста выявлен разрыв крестообразной связки, о чём сообщила пресс-служба «Бетиса». Француз больше не сможет сыграть в текущем сезоне. Точные сроки восстановления атакующего хавбека пока не называются.

Набиль Фекир принял участие в 20 матчах «Бетиса» в текущей кампании, став автором шести забитых мячей и трёх результативных передач. Цвета севильского коллектива он защищает с момента перехода из «Лиона» летом 2019 года более чем за 19 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Набиль Фекир
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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