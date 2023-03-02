Каналес сравнил важность игр с «Мальоркой» и «Реалом»

Атакующий полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес поделился своим мнением о том, как меняется степень важности официальных матчей в зависимости от соперника.

«Когда ты молод, ты особенно подходишь к «важным» играм против «Реала» и «Барселоны». Теперь я понимаю, что три очка в игре с «Мальоркой» имеют такое же значение, как и три очка в игре с «Реалом», - сказал спортсмен в интервью Radio Marca.

«Зелёно-белые» в прошлую пятницу одержали гостевую победу на «Эльче» в игре чемпионата Испании (3:2), забив победный гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи с пенальти.

Следующий матч «Бетис» проведёт дома против мадридского «Реала» уже в ближайшее воскресенье.