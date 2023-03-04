Анчелотти: «Давайте не забывать, насколько хорош был Тчуамени в первой половине сезона»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игровой спад полузащитника Орельена Тчуамени. Напомним, француз прошлым летом перебрался в «королевский клуб» за 80 миллионов евро.

«Давайте не забывать, насколько хорош был Тчуамени в первой половине сезона. Он поразил своей быстрой адаптацией. Он был невероятен. Уверен, что Орельен скоро вернёт свою лучшую форму. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, посреди сезона Тчуамени играл на чемпионате мира за сборную Франции. Полузащитник провёл хороший турнир, но не реализовал пенальти в послематчевой серии финала против Аргентины.