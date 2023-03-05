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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

05 Марта 2023 • 22:30 Комментировать (1)
Бетис
0:0
Реал Мадрид
1 5.30 X 2.95 2 1.90
2-й тайм

В рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бетис0:0Реал Мадрид
Браво КлаудиоСабали ЮссуфПесселья ХерманЛуис ФелипеМиранда ХуанГидо РодригесКарвалью Вилльям  45'Руибаль АйторРодри РодригоПерес АйосеИглесиас Борха
Запасные: Виллиан ЖозеГонсалес ЭдгарЭнрике ЛуисМартин ДаниэльХоакин СанчесВиктор РуисАкуоку ПольАбнерХуанми МигельСилва РуиМонтойя МартинГуардадо Андрес
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерРюдигер АнтониоКамавинга Эдуардо  25'Вальверде ФедерикоТчуамени ОрельенКроос ТониРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль ДаниэльНачо ФернандесКаньисарес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденРодригес АльвароЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
05 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Sergey999
05 Марта 2023 в 23:38
Винисиуса на пару матчей на скамейку усадить. Деградация полная.
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Окончен
Вальядолид Вальядолид
Эспаньол Эспаньол
2
1
2.33 3.30 3.30
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Валенсия Валенсия
1
0
1.32 5.60 9.40
Видео
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
2.90 3.30 2.55
Видео
55 мин
Бетис Бетис
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
4.70 3.95 1.74
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