«Бетис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бетис - Реал Мадрид
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Протокол игры
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям• 45'Руибаль Айтор•Родри Родриго•Перес Айосе•Иглесиас Борха
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Камавинга Эдуардо• 25'Вальверде Федерико•Тчуамени Орельен•Кроос Тони•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
05 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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