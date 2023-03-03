Некоторые люди из руководства «Реала» продвигают идею отставки Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вскоре может лишиться своей работы. Как сообщает испанское издание Relevo, некоторые люди в руководстве «королевского клуба» продвигают идею увольнения итальянского специалиста.

По сведениям источника, у некоторых игроков «Реала» испортились отношения с Анчелотти. Определённые решения Карло не устраивают часть футболистов «сливочных».

У Анчелотти сейчас остаётся год по контракту с «Реалом». Отставание команды в Ла Лиге от первого места составляет 8 очков. В Кубке Испании «сливочные» проиграли первый полуфинал «Барселоне» (0:1), но в Лиге чемпионов разгромили «Ливерпуль» на выезде (5:2) в первой игре ⅛ финала.