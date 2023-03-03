Перес был в ярости после того, как «Реал» сыграл вничью с «Атлетико»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был в ярости от результата дерби с «Атлетико», которое состоялось на прошлых выходных в чемпионате. Напомним, матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился вничью 1:1. «Реал» проигрывал в большинстве, после чего появившийся на замену Альваро Родригес сумел добыть для команды одно очко.

По информации от Relevo, Перес после матча с «Атлетико» был в особенности зол на главного тренера Карло Анчелотти. Президент просил итальянца всегда выпускать в старте сильнейших игроков на матчи чемпионата. Тренер пренебрежительно к этому отнёсся, поставив в запас Луку Модрича, Орельена Тчуамени и Эдуардо Камавингу.

«Барселона» в прошлом туре проиграла свой матч «Альмерии», но если бы команда Хави Эрнандеса выиграла, отставание «Реала» от первого места увеличилось бы до 10 очков.