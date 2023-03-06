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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» – лидер топ-5 лиг по забитым голам, отменённым ВАР

06 Марта 2023 • 00:38 Комментировать
Бетис
0:0
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» чаще всех в топ-лигах страдает от отмены забитых мячей после просмотра ВАР.

В проходящем сейчас матче Ла Лиги против «Бетиса» это произошло на 12-й минуте, когда рефери был вынужден отменить взятие ворот Карима Бензема. Именно «Реал», согласно сведениям beIN SPORTS, лидирует в пяти сильнейших лигах по отменённым голам в текущем сезоне – такое происходило уже семь раз.

В случае ничейного исхода сегодняшнего матча отставание «сливочных» от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» увеличится до девяти очков.

Следить за ходом встречи «Бетиса» и «Реала» можно посредством текстовой трансляции на сайте Liveresult.ru.

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