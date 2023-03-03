Экс-звезда «Реала» убеждает Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака надеется увидеть Карло Анчелотти наставником сборной Бразилии.

Зимой многочисленные авторитетные ресурсы сообщили о возможном назначении рулевого «Реала» на пост в сборной Бразилии по окончании текущего клубного сезона. Отмечалось также, что вместе с Анчелотти работу во главе бразильской национальной команды может получить Кака, которому была предложена должность директора. Согласно обновлённому отчёту Marca, сейчас Кака активно убеждает Анчелотти встать у руля «пентакампеонов».

Контракт специалиста с «Реалом» истекает после завершения следующего сезона.