Анчелотти: «Азар в порядке и хочет играть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара, который недавно восстановился после травмы.

«Азар в порядке и хочет играть. Он тренируется. Возможно, в ближайшее время он получит игровые минуты», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи, что Азар разочарован действиями Анчелотти, который якобы сначала обещал бельгийцу игровое время, а затем начал его игнорировать. Вероятно, Эден покинет «королевский клуб» летом за год до конца срока контракта.

В нынешнем сезоне Азар провёл всего три поединка в чемпионате Испании. Эден является самым высокооплачиваемым игроком «Реала».