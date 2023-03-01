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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Азар в порядке и хочет играть»

01 Марта 2023 • 16:32 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
05.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Эдена Азара, который недавно восстановился после травмы.

«Азар в порядке и хочет играть. Он тренируется. Возможно, в ближайшее время он получит игровые минуты», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи, что Азар разочарован действиями Анчелотти, который якобы сначала обещал бельгийцу игровое время, а затем начал его игнорировать. Вероятно, Эден покинет «королевский клуб» летом за год до конца срока контракта.

В нынешнем сезоне Азар провёл всего три поединка в чемпионате Испании. Эден является самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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